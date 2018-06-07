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Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале выросло до 99 человек

Из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли 99 человек, передает Reuters данные государственного агентства по чрезвычайным ситуациям.



Извержение вулкана Фуэго стало самым крупным за последние четыре десятилетия.



Из-за стихийного бедствия в нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги. В данный момент известно о 296 пострадавших, еще 200 человек считаются пропавшими без вести.



Ранее сообщалось, что Гватемале оказывают помощь соседние страны. В частности, ВВС США эвакуировали шестерых детей, которые получили ожоги и другие ранения.

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