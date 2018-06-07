Дайджест
Российские ученые разрабатывают вакцину от ВИЧ
7 июнь 2018 (17:21)
Российские ученые планируют создать вакцину от ВИЧ-инфекции в течение пяти лет, старт второго этапа доклинических испытаний лекарства начнется в начале следующего года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
«Недавно мы завершили первый этап доклинических испытаний, которые подтвердили абсолютную безопасность вещества. В следующем году мы приступаем к его испытаниям на эффективность», — сказал глава отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ Герман Шипулин.
По его словам, вакцина будет блокировать рецептор CCR5, мембранный белок, через который вирус проникает в клетки организма. Шипулин отметил, что пациенты, у которых заблокирован данный рецептор, не ощущают его отсутствия. Он заключил, что если ученым удастся нарушить работу мембранного белка, то у вируса не будет возможности размножаться.
«Недавно мы завершили первый этап доклинических испытаний, которые подтвердили абсолютную безопасность вещества. В следующем году мы приступаем к его испытаниям на эффективность», — сказал глава отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ Герман Шипулин.
По его словам, вакцина будет блокировать рецептор CCR5, мембранный белок, через который вирус проникает в клетки организма. Шипулин отметил, что пациенты, у которых заблокирован данный рецептор, не ощущают его отсутствия. Он заключил, что если ученым удастся нарушить работу мембранного белка, то у вируса не будет возможности размножаться.
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