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Сборная России по футболу опустилась на 70 место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место в июньском рейтинге Международной федерации футбола. Список опубликован на сайте ФИФА.



Подопечные Станислава Черчесова расположились между Гвинеей и Македонией. Хозяева чемпионата мира-2018 опустились ниже команды Саудовской Аравии, которая расположилась на 67-й позиции. Таким образом, сборная России стала худшей командой, принимающей участие в мундиале.



Национальная команда не побеждала в последних семи матчах. В последней встрече перед стартом чемпионата мира сборная сыграла вничью с Турцией — 1:1. В этом матче отечественные футболисты нанесли первый и единственный удар в створ ворот в последних двух поединках.

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