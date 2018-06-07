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Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро вырос на 20 коп.

УрБК, Москва, 07.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 19 коп., до 61,81 руб., евро вырос на 20 коп., до 73,07 руб.

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