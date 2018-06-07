Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро вырос на 20 коп.
7 июнь 2018 (16:40)
УрБК, Москва, 07.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 19 коп., до 61,81 руб., евро вырос на 20 коп., до 73,07 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 57 коп., евро вырос на 6 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро снизился на 30 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 33 коп., евро снизился на 5 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро снизился на 8 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро снизился на 8 коп.