В Екатеринбург поступают памятные банкноты к ЧМ-2018

Памятные купюры Банка России достоинством 100 рублей, посвященные проведению матчей Чемпионата мира по футболу в РФ, начали поступать в финансовые организации Екатеринбурга. Эксперты ожидают, что уже с завтрашнего дня уникальные денежные знаки из полимерного материала жители города смогут приобрести взамен обычных «сторублевок» в банковских отделениях.О специфике изготовления, оформления и защитных признаков памятных купюр рассказали сегодня сотрудники СКБ-Банка.«Памятная банкнота вышла в обращение 22 мая 2018 года, тираж составляет 20 млн экземпляров. Размер ее, как и у всех действующих «сторублевок» — 150х65 мм. Банкнота выполнена в вертикальном художественном оформлении, и можно уже сказать, что это традиционное решение для Банка России в отношении всех памятных купюр, которые выпускаются к каким-либо историческим событиям», — пояснила директор операционного департамента СКБ-Банка Лариса Ларионова.По словам экспертов, банкнота полностью изготовлена и выпущена на полимерной основе. Такая практика уже апробирована в других странах, в частности, в Англии, Швейцарии и Канаде, однако в России применяется впервые.«На лицевой стороне изображен мальчик на фоне вратаря, стилизованного стадиона и летящего мяча. Нужно сказать, что впервые на банкноте изображен реальный человек, который не является главой государства: это легендарный вратарь Лев Яшин. Можно предположить, что такое исполнение раскрывает мечту мальчика повторить его подвиг. Внизу находится QR-код, содержащий ссылку на страницу Центрального банка, где можно ознакомиться со всеми защитными признаками банкноты», — рассказала Лариса Ларионова.На обратной стороне изображен земной шар в виде футбольного мяча с картой Российской Федерации на фоне трибун с болельщиками, исполненных в цветах национального флага. Ниже — наименования всех 11 городов России, в которых пройдут игры ЧМ, в том числе указан и Екатеринбург.При этом банкнота имеет весь защитный комплекс признаков, предупреждающих от подделки. Верхняя ее часть содержит голографический элемент с изображением футболиста, мяча и стилизованного стадиона. Он меняет цвет в зависимости от угла зрения. Футбольный мяч выглядит объемным и, если повернуть голову, кажется, что он движется.На купюре также есть окошко в виде шестигранного многоугольника, в котором содержится тонопеременный защитный элемент. В нем — изображение футболиста и мяча, тон которого меняется от светлого к темному в зависимости от угла наклона.В нижней части банкноты расположен светопеременный элемент. Он состоит из трех полос, которые при просвете также меняют свои радужные цвета в зависимости от угла зрения.Также использован оптикопеременный магнитный элемент: его можно увидеть на футбольном мяче с лицевой стороны и с оборотной — на надписи «2018». Если его перемещать, то заметно, как цвет меняется от синего до зеленого.Есть и другие защитные признаки, которые смогут использовать специалисты, в том числе кассовые работники. Среди них — микроизображения, микротексты, микроузоры из слов, букв, цифр, названий городов, инфракрасная и ультрафиолетовая защита. Поскольку банкнота сделана из полимерного материала, сама она в ультрафиолетовых лучах не светится, но можно увидеть свечение отдельных элементов — надписей, эмблем, карты и стилизованного изображения болельщиков.По словам Ларисы Ларионовой, основной тираж банкнот должен поступить из Центрального банка завтра, 8 июня. Хотя новые купюры являются законным средством платежа, операции с ними нельзя будет произвести с помощью банкомата. Тем не менее в кассах их могут выдавать в качестве сдачи или при размене купюр другого номинала. Впрочем, большинство владельцев станут использовать памятные дензнаки как сувениры.