Новости дня

Президент РФ связал рост цен на бензин с ошибками регулирования в сфере энергоресурсов

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. Недопустимый рост цен на бензин в России, наблюдавшийся в последние недели, является результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.



«То, что сейчас происходит, — это недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», — сказал он.



В. Путин также отметил, что правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу.



Напомним, по данным Росстата, в мае 2018 года розничные цены на автомобильный бензин в России выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в апреле — на 13% относительно марта.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: