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Президент РФ связал рост цен на бензин с ошибками регулирования в сфере энергоресурсов
7 июнь 2018 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. Недопустимый рост цен на бензин в России, наблюдавшийся в последние недели, является результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«То, что сейчас происходит, — это недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», — сказал он.
В. Путин также отметил, что правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу.
Напомним, по данным Росстата, в мае 2018 года розничные цены на автомобильный бензин в России выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в апреле — на 13% относительно марта.
«То, что сейчас происходит, — это недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», — сказал он.
В. Путин также отметил, что правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу.
Напомним, по данным Росстата, в мае 2018 года розничные цены на автомобильный бензин в России выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в апреле — на 13% относительно марта.
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