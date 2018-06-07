Новости дня
В Челябинске начался прием документов на обучение по программе «Будущее Белой металлургии»
7 июнь 2018 (16:05)
УрБК, Челябинск, 07.06.2018. В Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме (ЧГПГТ) им. А.В. Яковлева начался прием документов на обучение по корпоративной образовательной программе «Будущее Белой металлургии». Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
Стать студентами образовательной программы могут выпускники девятых классов со всех регионов России. Зачисление пройдет без вступительных экзаменов по среднему баллу аттестата. Иногородним предоставляется общежитие в ЧГПГТ им. А. В. Яковлева.
Набор на новый учебный год ведется по специальностям: «обработка металлов давлением», «техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики», «сварочное производство», «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также по профессии «токарь-универсал».
«Набор на программу «Будущее Белой металлургии» в Челябинской области мы проводим второй год подряд. В прошлом году на первый курс были зачислены 150 будущих металлургов, которые в настоящее время изучают самые востребованные профессии на современном металлургическом производстве. После окончания обучения лучшие выпускники будут трудоустроены в инновационные цехи Группы ЧТПЗ. В 2018 году мы сможем принять столько же первокурсников, как и в прошлом», — отмечает управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Евгений Губанов.
Образовательная программа «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ реализуется в Южно-Уральском регионе на основе государственно-частного партнерства между Группой ЧТПЗ, региональным правительством и ЧГПГТ им. А. В. Яковлева. Обучение основано на немецкой дуальной системе образования: 40% времени занимает теория, 60% — отведено занятиям на современных тренажерных комплексах, а также практике в инновационных цехах Белой металлургии.
Учебная программа предусматривает изучение английского языка и ряд гуманитарных дисциплин. Решением акционеров Группы ЧТПЗ лучшие студенты получают дополнительную стипендию. Для будущих белых металлургов созданы условия для творческой и спортивной самореализации.
В 2017 году Национальное Агентство развития квалификаций признало программу «Будущее Белой металлургии» лучшей практикой в России по подготовке рабочих кадров. За 6 лет реализации программы «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области обучение прошли 545 выпускников, более 70% которых в настоящее время работают в Группе ЧТПЗ.
Стать студентами образовательной программы могут выпускники девятых классов со всех регионов России. Зачисление пройдет без вступительных экзаменов по среднему баллу аттестата. Иногородним предоставляется общежитие в ЧГПГТ им. А. В. Яковлева.
Набор на новый учебный год ведется по специальностям: «обработка металлов давлением», «техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики», «сварочное производство», «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также по профессии «токарь-универсал».
«Набор на программу «Будущее Белой металлургии» в Челябинской области мы проводим второй год подряд. В прошлом году на первый курс были зачислены 150 будущих металлургов, которые в настоящее время изучают самые востребованные профессии на современном металлургическом производстве. После окончания обучения лучшие выпускники будут трудоустроены в инновационные цехи Группы ЧТПЗ. В 2018 году мы сможем принять столько же первокурсников, как и в прошлом», — отмечает управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Евгений Губанов.
Образовательная программа «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ реализуется в Южно-Уральском регионе на основе государственно-частного партнерства между Группой ЧТПЗ, региональным правительством и ЧГПГТ им. А. В. Яковлева. Обучение основано на немецкой дуальной системе образования: 40% времени занимает теория, 60% — отведено занятиям на современных тренажерных комплексах, а также практике в инновационных цехах Белой металлургии.
Учебная программа предусматривает изучение английского языка и ряд гуманитарных дисциплин. Решением акционеров Группы ЧТПЗ лучшие студенты получают дополнительную стипендию. Для будущих белых металлургов созданы условия для творческой и спортивной самореализации.
В 2017 году Национальное Агентство развития квалификаций признало программу «Будущее Белой металлургии» лучшей практикой в России по подготовке рабочих кадров. За 6 лет реализации программы «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области обучение прошли 545 выпускников, более 70% которых в настоящее время работают в Группе ЧТПЗ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Группа ЧТПЗ объявила набор студентов на первый курс программы «Будущее Белой металлургии»
- В Челябинске прошел первый набор студентов на образовательную программу Группы ЧТПЗ
- Группа ЧТПЗ начала прием студентов по программе «Будущее Белой металлургии»
- Группа ЧТПЗ открыла прием абитуриентов по программе «Будущее Белой металлургии»
- Образовательный центр ЧТПЗ объявил набор абитуриентов по программе «Будущее Белой металлургии»