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В Челябинске начался прием документов на обучение по программе «Будущее Белой металлургии»

УрБК, Челябинск, 07.06.2018. В Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме (ЧГПГТ) им. А.В. Яковлева начался прием документов на обучение по корпоративной образовательной программе «Будущее Белой металлургии». Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Стать студентами образовательной программы могут выпускники девятых классов со всех регионов России. Зачисление пройдет без вступительных экзаменов по среднему баллу аттестата. Иногородним предоставляется общежитие в ЧГПГТ им. А. В. Яковлева.



Набор на новый учебный год ведется по специальностям: «обработка металлов давлением», «техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики», «сварочное производство», «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также по профессии «токарь-универсал».



«Набор на программу «Будущее Белой металлургии» в Челябинской области мы проводим второй год подряд. В прошлом году на первый курс были зачислены 150 будущих металлургов, которые в настоящее время изучают самые востребованные профессии на современном металлургическом производстве. После окончания обучения лучшие выпускники будут трудоустроены в инновационные цехи Группы ЧТПЗ. В 2018 году мы сможем принять столько же первокурсников, как и в прошлом», — отмечает управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Евгений Губанов.



Образовательная программа «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ реализуется в Южно-Уральском регионе на основе государственно-частного партнерства между Группой ЧТПЗ, региональным правительством и ЧГПГТ им. А. В. Яковлева. Обучение основано на немецкой дуальной системе образования: 40% времени занимает теория, 60% — отведено занятиям на современных тренажерных комплексах, а также практике в инновационных цехах Белой металлургии.



Учебная программа предусматривает изучение английского языка и ряд гуманитарных дисциплин. Решением акционеров Группы ЧТПЗ лучшие студенты получают дополнительную стипендию. Для будущих белых металлургов созданы условия для творческой и спортивной самореализации.



В 2017 году Национальное Агентство развития квалификаций признало программу «Будущее Белой металлургии» лучшей практикой в России по подготовке рабочих кадров. За 6 лет реализации программы «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области обучение прошли 545 выпускников, более 70% которых в настоящее время работают в Группе ЧТПЗ.

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