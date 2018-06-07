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Жители Урала сократили расходы за май 2018 года на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. Жители Уральского федерального округа сократили свои личные расходы в мае 2018 года на 4,1% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом говорится в материалах исследовательского холдинга «Ромир».



По этому показателю УрФО опередил остальные округа. В центре России месячное сокращение расходов составило 2,6%, в Северо-Западном округе — 3,7%, в Поволжском округе — 1,7%. В остальных округах расходы населения выросли.



Вместе с тем в годовом выражении уровень расходов жителей УрФО остался на прежнем уровне. В остальных регионах этот показатель вырос.



«Россияне в своих повседневных расходах остаются верны стратегии экономии. Этому прежде всего помогло снижение цен на плодоовощную продукцию, составившее в мае 1,3% (данные Росстата). В итоге доля затрат на продуктовые категории в общей корзине россиян в мае снизилась до 49,4%, а средний чек упал на 1,7% до 521 руб.», — говорится в сообщении.

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