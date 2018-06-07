Новости дня

Энергетики запретили плановый ремонт сетей в Екатеринбурге из-за ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. С 7 июня до 18 июля 2018 года в МРСК Урала введен особый режим работы в связи с проведением игр Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В течение этого времени на объектах энергетиков будут запрещены все плановые работы, МРСК Урала объявляет полную мобилизацию сил и средств.



«С 1 июня по 18 июля, согласно решению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области, объявлен режим «технологической тишины». Он подразумевает под собой полный запрет на все плановые работы и переключения в екатеринбургском энергорайоне за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений», ― пояснили в пресс-службе предприятия.



Всего екатеринбургский энергорайон включает 177 энергообъектов. Мониторинг за работой сетевого комплекса во время мундиаля будет проводиться в круглосуточном режиме.



Напомним, что по результатам жеребьевки в уральской столице пройдут четыре матча группового этапа: 15 июня матч Египет — Уругвай, 21 июня сыграют Франция и Перу, 24 июня состоится игра Япония — Сенегал, а 27 июня город ждет поединок Мексика — Швеция.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: