Новости дня
Энергетики запретили плановый ремонт сетей в Екатеринбурге из-за ЧМ-2018
7 июнь 2018 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. С 7 июня до 18 июля 2018 года в МРСК Урала введен особый режим работы в связи с проведением игр Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В течение этого времени на объектах энергетиков будут запрещены все плановые работы, МРСК Урала объявляет полную мобилизацию сил и средств.
«С 1 июня по 18 июля, согласно решению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области, объявлен режим «технологической тишины». Он подразумевает под собой полный запрет на все плановые работы и переключения в екатеринбургском энергорайоне за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений», ― пояснили в пресс-службе предприятия.
Всего екатеринбургский энергорайон включает 177 энергообъектов. Мониторинг за работой сетевого комплекса во время мундиаля будет проводиться в круглосуточном режиме.
Напомним, что по результатам жеребьевки в уральской столице пройдут четыре матча группового этапа: 15 июня матч Египет — Уругвай, 21 июня сыграют Франция и Перу, 24 июня состоится игра Япония — Сенегал, а 27 июня город ждет поединок Мексика — Швеция.
В течение этого времени на объектах энергетиков будут запрещены все плановые работы, МРСК Урала объявляет полную мобилизацию сил и средств.
«С 1 июня по 18 июля, согласно решению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области, объявлен режим «технологической тишины». Он подразумевает под собой полный запрет на все плановые работы и переключения в екатеринбургском энергорайоне за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений», ― пояснили в пресс-службе предприятия.
Всего екатеринбургский энергорайон включает 177 энергообъектов. Мониторинг за работой сетевого комплекса во время мундиаля будет проводиться в круглосуточном режиме.
Напомним, что по результатам жеребьевки в уральской столице пройдут четыре матча группового этапа: 15 июня матч Египет — Уругвай, 21 июня сыграют Франция и Перу, 24 июня состоится игра Япония — Сенегал, а 27 июня город ждет поединок Мексика — Швеция.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Мексика откроет мобильное консульство в Екатеринбурге на время ЧМ-2018
- В Екатеринбург на ЧМ-2018 могут приехать более 90 тыс. мексиканцев и перуанцев
- 14 сентября начинается продажа билетов на ЧМ-2018
- В Екатеринбурге пройдут четыре матча финальной части ЧМ-2018
- Бразилия разгромила Панаму в товарищеском матче