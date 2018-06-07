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Компания «МегаФон» и КРК «Уралец» в Екатеринбурге договорились о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. В Екатеринбурге компания «МегаФон» и один из наиболее крупных концертных объектов — «КРК «Уралец» — объявили о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



«Почти 10 тыс. минут, 70 гигабайт и 1 тыс. 400 sms в месяц — таковы мобильные «аппетиты» самого популярного «Уральца» Екатеринбурга. За последние полгода у него в гостях побывали Ёлка, Егор Крид, Макс Барских, «Би-2», группировка «Ленинград», каждый из которых приводит с собой еще 6 тыс. поклонников. Для онлайн-доставки сообщений при таких массовых приемах связисты привлекли «4G-Харлей» — базовую станцию, подключенную к скоростной линии связи, которая обеспечивает мгновенную загрузку фото и видео в сети «МегаФона», — рассказали в пресс-службе.



Для скоростной передачи данных специалисты увеличили емкость сети в районе Большакова, 90. Базовая станция «Харлей», установленная в здании «Уральца», помогает вести прямые эфиры на 4G-скоростях на территории комплекса в 30 тыс. кв. м.



«КРК «Уралец» — одна из самых знаменитых площадок в городе Екатеринбурге, где ежемесячно проходят концерты, спортивные мероприятия, партнером которых выступает «МегаФон». В эти дни нагрузка на сеть возрастает в 2-3 раза, а когда приезжают звезды мирового масштаба — по сети «пролетает» в 10 раз больше информации. Теперь наш скоростной интернет и надежную связь оценят не только гости «Уральца», но и сами хозяева площадки», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.



Коллектив обеспечили скоростным интернетом и минутами для рабочих звонков по России. Оператор предоставил партнеру безлимитное общение сотрудников внутри сети для разговоров по стране.



«За год около 1 млн человек посещают нашу площадку: екатеринбуржцы, жители соседних регионов, к нам приезжают мировые звезды спорта, эстрады, поэтому все услуги, в том числе и мобильные, должны быть на высоте. Организации таких мероприятий всегда предшествует кропотливый труд сотрудников нашего коллектива. Решать рабочие вопросы в онлайн-режиме теперь нам помогают зеленые sim-карты», — отметил генеральный директор ОАО «КРК «Уралец» Андрей Синецкий.

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