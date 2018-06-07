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Свердловская область за год опустилась на две строчки в рейтинге благосостояния семей
7 июнь 2018 (14:42)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. Свердловская область заняла 26-е место в рейтинге регионов по благосостоянию российских семей в 2017 году. Данные списка приводит РИА-Рейтинг.
Как следует из перечня, по отношению к 2016 году Свердловская область опустилась на две позиции. Согласно приведенной статистике, остаток средств после минимальных ежемесячных трат в семьях с двумя детьми составляет на Среднем Урале 26 тыс. 374 руб., в семьях с одним ребенком — 36 тыс. 755 руб.
Из других регионов УрФО выше Свердловской области расположились в рейтинге ЯНАО (1-е место) и Тюменская область — 15-е место.
Отметим, что по информации департамента информационной политики региона в Свердловской области, за указанный период «улучшилась» демографическая ситуация.
«Мы можем констатировать, что меры социальной поддержки в Свердловской области эффективны: у нас почти в два раза выросло количество многодетных семей. Поэтому важно разработать новые подходы, которые помогут региону нивелировать эту тенденцию», — сказал глава областного минэкономики Александр Ковальчик.
Вместе с тем эксперты РИА-Рейтинг отмечают, что наличие второго ребенка снижает уровень благосостояния российских семей.
Как следует из перечня, по отношению к 2016 году Свердловская область опустилась на две позиции. Согласно приведенной статистике, остаток средств после минимальных ежемесячных трат в семьях с двумя детьми составляет на Среднем Урале 26 тыс. 374 руб., в семьях с одним ребенком — 36 тыс. 755 руб.
Из других регионов УрФО выше Свердловской области расположились в рейтинге ЯНАО (1-е место) и Тюменская область — 15-е место.
Отметим, что по информации департамента информационной политики региона в Свердловской области, за указанный период «улучшилась» демографическая ситуация.
«Мы можем констатировать, что меры социальной поддержки в Свердловской области эффективны: у нас почти в два раза выросло количество многодетных семей. Поэтому важно разработать новые подходы, которые помогут региону нивелировать эту тенденцию», — сказал глава областного минэкономики Александр Ковальчик.
Вместе с тем эксперты РИА-Рейтинг отмечают, что наличие второго ребенка снижает уровень благосостояния российских семей.
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