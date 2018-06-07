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Английский футболист испугался везти семью в Россию

Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз рассказал, что не позволит семье приехать на чемпионат мира 2018 года в Россию. Его слова приводит Evening Standard, передает портал «Лента.ру».



«Я не беспокоюсь за себя, но я сказал моей семье, что не хочу, чтобы они приезжали туда из-за расизма и того, что еще может там произойти. Я не хочу беспокоиться за безопасность моей семьи в то время, когда стараюсь подготовиться к играм. Если что-то случится со мной, это не повлияет на меня так, как если оскорбят мою семью», — заявил Роуз.



По словам футболиста, его семья была расстроена. «Отец сказал мне, что, может быть, у него больше никогда не будет возможности посмотреть на меня на чемпионате мира. Было больно это слышать, но так обстоят дела. Каким-то образом Россия получила право провести чемпионат мира, и мы вынуждены с этим мириться», — добавил он.

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