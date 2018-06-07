Дайджест
Режиссер Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни
7 июнь 2018 (14:22)
Советский и украинский режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов.
«Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»...», — написал он.
Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, среди которых выделяется «Астенический синдром», завоевавший Специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию «Ника» за лучший игровой фильм.
«Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»...», — написал он.
Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, среди которых выделяется «Астенический синдром», завоевавший Специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию «Ника» за лучший игровой фильм.
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