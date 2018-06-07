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В Екатеринбурге в ходе подготовки к ЧМ-2018 демонтировали более 1,2 тыс. рекламных конструкций
7 июнь 2018 (14:21)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. В ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в границах контролируемых зон на территории Екатеринбурга демонтировано более 1 тыс. 240 рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).
Среди них — 42 суперсайта, 310 билбордов, 63 рекламных перетяжки, 30 конструкций формата брендмауэр, 40 ситиформатов, 17 лайт-боксов, 45 нестандартных рекламных конструкций, 5 крышных установок и другие.
Кроме того, министерство организовало комплекс мероприятий по размещению символики Чемпионата мира на рекламных поверхностях.
«МУГИСО как уполномоченным органом в сфере рекламы в рамках выполнения мероприятий по продвижению ЧМ-2018 в Екатеринбурге приведены в строгое соответствие с нормами федерального закона «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые в границах зон, имеющих особый правовой режим, обусловленный проведением предстоящего международного спортивного мероприятия», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Среди них — 42 суперсайта, 310 билбордов, 63 рекламных перетяжки, 30 конструкций формата брендмауэр, 40 ситиформатов, 17 лайт-боксов, 45 нестандартных рекламных конструкций, 5 крышных установок и другие.
Кроме того, министерство организовало комплекс мероприятий по размещению символики Чемпионата мира на рекламных поверхностях.
«МУГИСО как уполномоченным органом в сфере рекламы в рамках выполнения мероприятий по продвижению ЧМ-2018 в Екатеринбурге приведены в строгое соответствие с нормами федерального закона «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые в границах зон, имеющих особый правовой режим, обусловленный проведением предстоящего международного спортивного мероприятия», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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