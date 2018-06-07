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ЦБ предлагает увеличить страховое возмещение по вкладам оказавшимся в сложной ситуации физлицам
7 июнь 2018 (13:42)
УрБК, Москва, 07.06.2018. Банк России предлагает рассмотреть возможность увеличения страхового возмещения по вкладам физлиц, которые оказались в «социально чувствительных ситуациях». Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».
«Завершить банковскую часть своего выступления, конечно, я хотела бы на более мажорной ноте. К счастью, такая возможность есть. В результате работы по очищению банковской системы основной объем недобросовестных банков с рынка выведен. И у нас сейчас есть возможность, с одной стороны, ожидать, что страховых случаев для системы страхования вкладов будет меньше, а с другой — мы можем расширить возможности системы страхования вкладов, поскольку мы уже практически выходим из ситуации, когда хорошие банки платят за недобросовестные», — заявила Э. Набиуллина.
Набиуллина напомнила, что в Госдуме находится законопроект, распространяющий страхование на вклады малого бизнеса.
«Завершить банковскую часть своего выступления, конечно, я хотела бы на более мажорной ноте. К счастью, такая возможность есть. В результате работы по очищению банковской системы основной объем недобросовестных банков с рынка выведен. И у нас сейчас есть возможность, с одной стороны, ожидать, что страховых случаев для системы страхования вкладов будет меньше, а с другой — мы можем расширить возможности системы страхования вкладов, поскольку мы уже практически выходим из ситуации, когда хорошие банки платят за недобросовестные», — заявила Э. Набиуллина.
Набиуллина напомнила, что в Госдуме находится законопроект, распространяющий страхование на вклады малого бизнеса.
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