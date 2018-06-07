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«ЧТПЗ» подтвердил рейтинг «ruA+» со стабильным прогнозом

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, подтвердил рейтинг кредитоспособности рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне «ruA+», прогноз «Стабильный». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Положительное влияние на уровень рейтинга оказали сильные конкурентные позиции, достаточная диверсификация продаж, высокая прогнозная ликвидность и рентабельность компании. Аналитики RAEX также отметили высокое качество корпоративного управления, сильное стратегическое обеспечение, высокую степень информационной прозрачности, стабильную концентрированную структуру собственности.



Эксперты рейтингового агентства позитивно оценили долговую нагрузку компании, которая поддерживается на умеренном уровне. По итогам 2017 года соотношение чистого долга, включая поручительства, к EBITDA за 2017 год составляет 3, операционный денежный поток покрывает чистый долг на 46%, свободный денежный поток — на 33%.



«Рейтинг кредитоспособности на уровне «ruA+» подтверждает инвестиционную привлекательность ПАО «ЧТПЗ» и доказывает верность выбранной стратегии развития компании», — комментирует директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

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