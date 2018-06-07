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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Глобус»

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. В Екатеринбурге 7 июня 2018 года около 12.00 были эвакуированы посетители и персонал торгового центра «Глобус» на улице Щербакова. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



Причину эвакуации в ТЦ «Глобус» не объявляли. По словам очевидцев, к торговому центру подъехали служебные машины полиции, МЧС и скорой помощи.



В полиции на данный момент происходящее в ТЦ «Глобус» не комментируют.

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