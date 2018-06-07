Новости дня
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Глобус»
7 июнь 2018 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. В Екатеринбурге 7 июня 2018 года около 12.00 были эвакуированы посетители и персонал торгового центра «Глобус» на улице Щербакова. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Причину эвакуации в ТЦ «Глобус» не объявляли. По словам очевидцев, к торговому центру подъехали служебные машины полиции, МЧС и скорой помощи.
В полиции на данный момент происходящее в ТЦ «Глобус» не комментируют.
Причину эвакуации в ТЦ «Глобус» не объявляли. По словам очевидцев, к торговому центру подъехали служебные машины полиции, МЧС и скорой помощи.
В полиции на данный момент происходящее в ТЦ «Глобус» не комментируют.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге эвакуируют Северный автовокзал и железнодорожный вокзал
- В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Гринвич»
- В Екатеринбурге ТЦ «Глобус» эвакуировали из-за двух бесхозных пакетов
- С ТРЦ «Глобус» требуют взыскать 1 млн рублей за незаконное использование товарного знака
- В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Парк Хаус»