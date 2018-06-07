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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам ТПК «Ростехподдержка»
7 июнь 2018 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «ТПК «Ростехподдержка» (специализируется на изготовлении конвейерного оборудования и металлоконструкций).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, компания не выплачивала зарплату 25 работникам с сентября по декабрь 2017 года. Общая сумма задолженности составила 1,3 млн руб.
«Денежные средства организации расходовались генеральным директором и учредителями по своему усмотрению на личные нужды», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, компания не выплачивала зарплату 25 работникам с сентября по декабрь 2017 года. Общая сумма задолженности составила 1,3 млн руб.
«Денежные средства организации расходовались генеральным директором и учредителями по своему усмотрению на личные нужды», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».
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