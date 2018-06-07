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В Челябинской области магазин «Золотое яблоко» незаконно рассылал рекламу по sms
7 июнь 2018 (12:24)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. Челябинское УФАС России признало ООО «Мир Красоты» нарушившим рекламное законодательство при распространении рекламы парфюрмерного супермаркета «Золотое Яблоко». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Антимонопольной службой установлено, что на телефонный номер жительницы Челябинской области в конце 2017 года поступила sms-реклама от отправителя под буквенным обозначением «GOLDAPPLE, в которой сообщались условия акций в супермаркете. При этом женщина не давала предварительного согласия на получение информации рекламного характера.
В 2008 году согласие на получение sms-сообщения с рекламой данного магазина на телефонный номер, принадлежащий в настоящее время заявителю, выразил иной гражданин.
Однако Челябинское УФАС России указало, что ООО «Мир Красоты» при рассмотрении дела не представило материалов, подтверждающих принятие мер по идентификации абонента и проверке принадлежности телефонного номера лицу, заполнившему анкету клиента, непосредственно перед направлением рекламы. Например, компания могла предварительно позвонить или направить sms-сообщение для разрешения вопроса о возможности направления рекламной рассылки», — рассказали в пресс-службе.
Согласно статье 44.1 закона о связи обязанность по идентификации абонента перед направлением ему sms-сообщений, в том числе рекламного характера, возложена на заказчика рассылки в случае, если рассылка осуществлялась по его инициативе. В связи с этим Челябинское УФАС России готовит материалы для возбуждения административного дела в отношении ООО «Мир Красоты» за нарушение требований закона о рекламе.
Антимонопольной службой установлено, что на телефонный номер жительницы Челябинской области в конце 2017 года поступила sms-реклама от отправителя под буквенным обозначением «GOLDAPPLE, в которой сообщались условия акций в супермаркете. При этом женщина не давала предварительного согласия на получение информации рекламного характера.
В 2008 году согласие на получение sms-сообщения с рекламой данного магазина на телефонный номер, принадлежащий в настоящее время заявителю, выразил иной гражданин.
Однако Челябинское УФАС России указало, что ООО «Мир Красоты» при рассмотрении дела не представило материалов, подтверждающих принятие мер по идентификации абонента и проверке принадлежности телефонного номера лицу, заполнившему анкету клиента, непосредственно перед направлением рекламы. Например, компания могла предварительно позвонить или направить sms-сообщение для разрешения вопроса о возможности направления рекламной рассылки», — рассказали в пресс-службе.
Согласно статье 44.1 закона о связи обязанность по идентификации абонента перед направлением ему sms-сообщений, в том числе рекламного характера, возложена на заказчика рассылки в случае, если рассылка осуществлялась по его инициативе. В связи с этим Челябинское УФАС России готовит материалы для возбуждения административного дела в отношении ООО «Мир Красоты» за нарушение требований закона о рекламе.
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