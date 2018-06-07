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В Челябинской области магазин «Золотое яблоко» незаконно рассылал рекламу по sms

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. Челябинское УФАС России признало ООО «Мир Красоты» нарушившим рекламное законодательство при распространении рекламы парфюрмерного супермаркета «Золотое Яблоко». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Антимонопольной службой установлено, что на телефонный номер жительницы Челябинской области в конце 2017 года поступила sms-реклама от отправителя под буквенным обозначением «GOLDAPPLE, в которой сообщались условия акций в супермаркете. При этом женщина не давала предварительного согласия на получение информации рекламного характера.



В 2008 году согласие на получение sms-сообщения с рекламой данного магазина на телефонный номер, принадлежащий в настоящее время заявителю, выразил иной гражданин.



Однако Челябинское УФАС России указало, что ООО «Мир Красоты» при рассмотрении дела не представило материалов, подтверждающих принятие мер по идентификации абонента и проверке принадлежности телефонного номера лицу, заполнившему анкету клиента, непосредственно перед направлением рекламы. Например, компания могла предварительно позвонить или направить sms-сообщение для разрешения вопроса о возможности направления рекламной рассылки», — рассказали в пресс-службе.



Согласно статье 44.1 закона о связи обязанность по идентификации абонента перед направлением ему sms-сообщений, в том числе рекламного характера, возложена на заказчика рассылки в случае, если рассылка осуществлялась по его инициативе. В связи с этим Челябинское УФАС России готовит материалы для возбуждения административного дела в отношении ООО «Мир Красоты» за нарушение требований закона о рекламе.

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