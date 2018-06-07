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На «ММК-МЕТИЗ» состоялся второй этап конкурса «Железная леди»

На предприятии «ММК-МЕТИЗ» состоялся второй, благотворительный этап корпоративного конкурса «Железная леди». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Конкурс самых активных, талантливых и обаятельных работниц «ММК-МЕТИЗ» организовали администрация, первичная профсоюзная организация и комитет женщин предприятия. Конкурс стартовал в апреле: заводчанки творчески презентовали себя в разных образах. Заданием нынешнего, второго этапа стало выступить в роли волонтеров и продемонстрировать свою активную общественную и гражданскую позицию. А именно — реализовать благотворительный проект. Подготовке и внедрению в жизнь проектов был посвящен целый месяц», — говорится в сообщении.



Для этого конкурсантки разделились на три группы. Первая посетила «Родник» — городской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для маленьких воспитанников здесь были устроены мастер-класс по эбру — технике рисования на воде — и сказочный спектакль, персонажами которого стали дети.



«Художественный мастер-класс заводчанки также организовали для пациентов детской городской больницы №3. Еще одну театрализованную сказку и творческий мастер-класс воспитанникам «Родника» подарила вторая группа конкурсанток. А участницы третьей группы совместно с волонтерами благотворительного учреждения «Дом для мамы» устроили на территории городского собора настоящий праздник для прихожан и многодетных семей работников завода. Мероприятие посвятили Дню защиты детей. Ребят учили расписывать глиняные статуэтки, создавать фигурки из пластилина, надувных шаров и другим чудесам рукодельных искусств. Эмоций детям добавили аква-грим, дартс с надувными шарами и шоу мыльных пузырей», — сообщили представители ММК.



Третий этап конкурса пройдет в конце июня: участниц ожидают спортивные состязания. А завершит конкурс после всех этапов праздничный концерт, который пройдет в конце ноября и будет приурочен ко Дню матери. Тогда же будут подведены окончательные итоги и определены победительницы в каждой номинации.

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