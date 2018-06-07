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В Новоуральске суд почти на три месяца приостановил деятельность компании «Утилис»

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. В связи с размещением промышленных отходов на территории Новоуральского городского округа суд приостановил на 90 суток деятельность ООО «Утилис». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



С 2015 года в деятельности хозяйствующего субъекта надзорные органы выявляли нарушения законодательства в области обращения с отходами производства и потребления. За них юридическое лицо и его руководитель, в том числе по инициативе прокуратуры, привлекались к административной ответственности по статьям 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». С целью их устранения прокурор ЗАТО г. Новоуральск в адрес хозяйствующего субъекта внес представление.



«Положительная динамика в решении данного вопроса появилась только после того, как прокуратура в адрес муниципалитета направила требование о необходимости создания рабочей группы для консолидации усилий органов власти и местного самоуправления в целях разрешения ситуации, складывающейся вокруг полигона промышленных отходов», — рассказали в пресс-службе.



В результате Межрегиональным управлением № 31 Федерального медико-биологического агентства России в апреле 2018 года в отношении ООО «Утилис» впервые инициировано проведение административного расследования, итогом которого стало вынесенное 6 июня 2018 года судебное решение об административном приостановлении деятельности предприятия на 90 суток.



Одновременно с этим общественники собирают подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Авторы петиции, ссылаясь на данные Регионального управления № 31 ФМБА России, утверждают, что на свалку свозятся отходы производства с предприятий УГМК.



«Создана ситуация, при которой на территории города захоронено уже более 100 тыс. тонн высокотоксичных отходов 1 и 2 класса опасности (отходы от производства черновой меди, олеума и серной кислоты, мышьяко-, свинцово- и цинкосодержащие) и, несмотря на запрет перевозок опасных грузов, связанный с проведением ЧМ-2018, ежедневно продолжается завоз сотен тонн ядовитых грузов в Новоуральск», — говорится в обращении.

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