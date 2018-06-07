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Банк России не исключает сохранения антироссийских санкций до 2022 года

УрБК, Москва, 07.06.2018. Аналитики Банка России не исключают сохранения антироссийских санкций до 2022 года. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2019-2021 годы».



«В рамках трехлетнего прогноза, соблюдая консервативный подход, Банк России не исключает сохранения введенных санкционных ограничений. В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен», — говорится в документе.



По оценке ЦБ, привлекательность развивающихся рынков для внешних инвесторов сохранится, а российская экономика может оказаться одним из наиболее выгодных объектов для инвестиций.

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