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В РБЦ ЕВРАЗ ЗСМК запущена новая установка ультразвукового контроля

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК на линии неразрушающего контроля 25-метровых рельсов введена в работу новая установка автоматизированного эхо-импульсного ультразвукового контроля УКР-25. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Установка предназначена для выявления внутренних дефектов в рельсах: неметаллических включений, несплошностей более 2 мм и других. Она позволяет выявлять внутренние дефекты в рельсах любого типа, в том числе в остряковых рельсах сложного профиля ОР 65.



Уникальную установку спроектировало и смонтировало АО «НИИ Мостов и дефектоскопии» (Санкт-Петербург) специально для ЕВРАЗ ЗСМК. Оборудование успешно прошло все испытания и внесено в реестр средств измерения ОАО «РЖД».



Ранее контроль всех рельсов, в том числе европрофилей и рельсов, изготовленных по стандарту АРЕМА, производился на линии неразрушающего контроля 100-метровых рельсов. Чтобы перестроить линию на другой тип контролируемых рельсов, требовалось до 6 часов.



Ввод новой установки позволил сократить время на перестройку оборудования при смене сортамента и создал условия для повторного контроля рельсов, у которых были выявлены дефекты при первичном осмотре. Это привело к сокращению простоев прокатного стана и увеличению выхода годной продукции.

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