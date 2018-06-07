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На предприятии УГМК в Челябинске прошли обыски

УрБК, Челябинск, 07.06.2018. Сотрудники полиции и Росприроднадзора провели выемку документов на ПАО «Челябинский цинковый завод» (входит в УГМК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя предприятия Наталью Васильеву и областное ГУ МВД.



По словам Н. Васильевой, представители надзорного ведомства запросили у предприятия данные об источниках выбросов, в том числе неэксплуатируемых. Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений вместе с этим провели забор воздуха на территории ЧЦЗ.



Ранее силовики совместно с представителями надзорных ведомств провели обыски на двух предприятиях Группы «Мечел» — ПАО «Челябинский металлургический комбинат» и ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции».



Активное внимание к челябинским предприятиям со стороны правоохранительных органов появилось после того, как президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям заняться экологическими проблемами региона.

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