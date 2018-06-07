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Объем рынка кредитных карт в России в I квартале вырос на 3,1%
7 июнь 2018 (10:43)
УрБК, Москва, 07.06.2018. С начала 2018 года объем рынка кредитных карт в РФ вырос на 3,1% в относительном выражении, и к 1 апреля 2018 года достиг 1 трлн 157 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Тинькофф Банка со ссылкой на данные ЦБ.
Рост рынка кредитования в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года составил 13,3%.
«За исключением небольшого традиционного сокращения в феврале (на 4,2 млрд руб.), вызванного сезонным фактором, рынок равномерно рос в течение I квартала. В январе объем рынка увеличился на 25,8 млрд руб., в марте — на 13,5 млрд руб. Рынку не хватило всего 3,1 млрд руб. для достижения исторического максимума, зарегистрированного 1 декабря 2014 года», — говорится в сообщении.
Рост рынка кредитования в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года составил 13,3%.
«За исключением небольшого традиционного сокращения в феврале (на 4,2 млрд руб.), вызванного сезонным фактором, рынок равномерно рос в течение I квартала. В январе объем рынка увеличился на 25,8 млрд руб., в марте — на 13,5 млрд руб. Рынку не хватило всего 3,1 млрд руб. для достижения исторического максимума, зарегистрированного 1 декабря 2014 года», — говорится в сообщении.
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