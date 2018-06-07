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В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-полицейский по обвинению в получении взяток

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Экс-полицейскому инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере» и части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере».



По версии следствия, осенью 2017 года обвиняемый, находясь на своей должности в городском УМВД, получил от предпринимателя взятку в размере 100 тыс. руб. за изменение хода дела в интересах представителя бизнеса.



«В ноябре 2017 года обвиняемый покушался на получение обманным путём 500 тысяч рублей якобы за принятие мер по прекращению уголовного дела, которое находилось в производстве иного правоохранительного органа, в связи с чем какого-либо влияния на принятие по данному делу процессуального решения обвиняемый оказать не мог», — говорится в сообщении.



Операцию по выявлению и задержанию начальника антикоррупционного отдела проводили сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области и регионального УФСБ.

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