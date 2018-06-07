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На шахте «Осинниковская» Распадской угольной компании ЕВРАЗа запущена новая промышленная лава

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. На шахте «Осинниковская» Распадской угольной компании введена в эксплуатацию промышленная лава 4-1-5-6 с запасами 2,2 млн т угля. Об этом сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



Проведен комплекс монтажно-демонтажных, горно-капитальных и проходческих работ. При подготовке очистного фронта пройдено около 6 км горных выработок. Забой оснащен высокопроизводительным оборудованием: комбайном JOY 4LS-20, механизированной крепью Glinik, лавным конвейером «Анжера-38». Возможности механизированного комплекса позволяют ежемесячно выдавать до 180 тыс. т угля.



В лаве будет трудиться один из лучших шахтерских коллективов Распадской угольной компании — бригада-миллионер Рустама Муминова (начальник участка Сергей Силантьев).



«При подготовке лавы большое внимание уделено вопросам промышленной безопасности. Проведена предварительная дегазация пласта с бурением скважин в границах выемочного участка и дегазация его выработанного пространства. Также пласт разгрузили от метана с помощью скважин, пробуренных впереди очистного забоя. Метано-воздушная смесь отводится по сети изолированных горных выработок с помощью четырех газоотсасывающих установок УВЦГ-15», — рассказали в пресс-службе.



Запасы нового выемочного участка составляют 2,2 млн т коксующегося угля ценной марки Ж, его отработка будет вестись в течение года. После обогащения на ЦОФ «Абашевская» и «Кузнецкая» уголь шахты «Осинниковская» отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа.



Напомним, шахта «Осинниковская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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