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ФАС зафиксировала 12 незаконных рекламных конструкций возле «Екатеринбург Арены»
7 июнь 2018 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. Инспекторы Свердловского УФАС возбудили административное дело в связи с незаконным размещением 12 рекламных конструкций в двухкилометровом радиусе от стадиона «Екатеринбург Арена».
Как поясняют в антимонопольном органе, согласно закону о подготовке и проведении в России ЧМ-2018, с 14 мая по 16 июля 2018 года размещение любой рекламы в зоне проведения игр мундиаля запрещено. Исключением является только согласованная с FIFA реклама. В этом случае у рекламораспространителей разрешения FIFA не было.
По информации свердловского УФАС, предполагаемыми рекламораспространителями являются ООО «Мир домашней техники», ООО «Ситисайн-Урал», ООО «Корпорация Руан», физическое лицо и ООО «Макларенс». Пока нет сведений, какие административные меры будут приняты в отношении компаний.
Как поясняют в антимонопольном органе, согласно закону о подготовке и проведении в России ЧМ-2018, с 14 мая по 16 июля 2018 года размещение любой рекламы в зоне проведения игр мундиаля запрещено. Исключением является только согласованная с FIFA реклама. В этом случае у рекламораспространителей разрешения FIFA не было.
По информации свердловского УФАС, предполагаемыми рекламораспространителями являются ООО «Мир домашней техники», ООО «Ситисайн-Урал», ООО «Корпорация Руан», физическое лицо и ООО «Макларенс». Пока нет сведений, какие административные меры будут приняты в отношении компаний.
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