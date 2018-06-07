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ФАС зафиксировала 12 незаконных рекламных конструкций возле «Екатеринбург Арены»

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2018. Инспекторы Свердловского УФАС возбудили административное дело в связи с незаконным размещением 12 рекламных конструкций в двухкилометровом радиусе от стадиона «Екатеринбург Арена».



Как поясняют в антимонопольном органе, согласно закону о подготовке и проведении в России ЧМ-2018, с 14 мая по 16 июля 2018 года размещение любой рекламы в зоне проведения игр мундиаля запрещено. Исключением является только согласованная с FIFA реклама. В этом случае у рекламораспространителей разрешения FIFA не было.



По информации свердловского УФАС, предполагаемыми рекламораспространителями являются ООО «Мир домашней техники», ООО «Ситисайн-Урал», ООО «Корпорация Руан», физическое лицо и ООО «Макларенс». Пока нет сведений, какие административные меры будут приняты в отношении компаний.

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