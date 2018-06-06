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В Екатеринбурге будут судить гендиректора ИК «Уником Партнер», обвиняемого в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер» Игоря Кузьмина.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также частью 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».



По версии следствия, с ноября 2012 года по август 2014 года мужчина, являясь генеральным директором старейшей финансово-инвестиционной компании Екатеринбурга «Уником Партнер», отдавал указания подчиненным сотрудникам перечислять на его личные счета денежные средства по договорам займа. При этом обвиняемый осознавал, что для придания законности такого рода сделкам необходимо выполнение требований статьи 45 закона об обществах с ограниченной ответственностью, то есть согласование предоставления ему займа на крупные суммы с другими участниками общества. Таким способом обвиняемый похитил 50,5 млн руб. средств предприятия.



Кроме того, обвиняемый в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также юридических лиц, в благоприятном финансовом состоянии которых был заинтересован, проводил инвестиционные сделки, невыгодные возглавляемой им компании. Эти действия привели к уменьшению размера собственных средств ООО «Уником Партнер».



Впоследствии денежные средства в ООО «Уником Партнер» возвращены не были, что повлекло за собой невозможность исполнить обязательства перед 188 клиентами по возврату инвестированных ими 401,7 млн руб. Также указанные действия привели к аннулированию Банком России имеющихся у ООО «Уником Партнер» лицензий, что привело к прекращению деятельности организации.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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