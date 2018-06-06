Кризис
В Екатеринбурге приставы опечатали вход в ТК Baku Plaza из-за нарушений норм пожарной безопасности
6 июнь 2018 (17:58)
Судебные приставы Кировского районного отдела Екатеринбурга опечатали вход в здание торгового комплекса Baku Plaza на ул. Сулимова, 21 из-за нарушения требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Кировским районным судом города Екатеринбурга по ходатайству прокурора о принятии обеспечительных мер вынесено решение о запрете эксплуатации здания (за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства).
Судебные приставы выехали по адресу торгового центра Baku Plaza и опечатали входы в здание ТЦ. Предпринимателей, осуществляющих деятельность по указанному адресу, предупредили об административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований, а также об уголовном наказании за неисполнение решения суда.
Кировским районным судом города Екатеринбурга по ходатайству прокурора о принятии обеспечительных мер вынесено решение о запрете эксплуатации здания (за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства).
Судебные приставы выехали по адресу торгового центра Baku Plaza и опечатали входы в здание ТЦ. Предпринимателей, осуществляющих деятельность по указанному адресу, предупредили об административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований, а также об уголовном наказании за неисполнение решения суда.
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