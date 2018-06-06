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Противники Томинского ГОКа опасаются расширения площади объекта
6 июнь 2018 (17:46)
УрБК, Челябинск, 06.06.2018. Челябинские активисты, которые выступают против строительства Томинского ГОКа (проект РМК), опасаются расширения площади застройки. Об этом на своей странице в Facebook написал общественник Василий Московец.
По его словам, вопрос о расширении ГОКа может быть рассмотрен на общественных слушаниях 8 июня 2018 года. Активисты пока не могут получить весь пакет документов на слушания, но в имеющихся бумагах увидели цифры, свидетельствующие о расширении площади.
«Выяснилось, что вопреки утверждениям горе-обогатителей о намерении вернуть 800 га защитного леса Челябинска, на самом деле, производственная площадка ГОКа лишь увеличилась! Так, в ОВОС 2015 г. фигурировала цифра — 3 тыс. 916 га (п. 8.4.2, стр.159, лист 156). Сейчас же на листе 55 книги 1, шифр 01-ППиМ-2018 указана площадь — 4 тыс. 412 га, в том числе в границах проекта ППиМ — 4 тыс. 327 га», — пишет В. Московец.
По его словам, вопрос о расширении ГОКа может быть рассмотрен на общественных слушаниях 8 июня 2018 года. Активисты пока не могут получить весь пакет документов на слушания, но в имеющихся бумагах увидели цифры, свидетельствующие о расширении площади.
«Выяснилось, что вопреки утверждениям горе-обогатителей о намерении вернуть 800 га защитного леса Челябинска, на самом деле, производственная площадка ГОКа лишь увеличилась! Так, в ОВОС 2015 г. фигурировала цифра — 3 тыс. 916 га (п. 8.4.2, стр.159, лист 156). Сейчас же на листе 55 книги 1, шифр 01-ППиМ-2018 указана площадь — 4 тыс. 412 га, в том числе в границах проекта ППиМ — 4 тыс. 327 га», — пишет В. Московец.
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