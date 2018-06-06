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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
6 июнь 2018 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Синоптики продлили штормовое предупреждение на территории Свердловской области до 7 июня 2018 года. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.
По данным специалистов, в четверг в регионе ожидается усиление ветра от 25 м/с и более, а также крупный град и ливневые дожди.
Ранее синоптики выпустили штормовое предупреждение на 6 июня.
По данным специалистов, в четверг в регионе ожидается усиление ветра от 25 м/с и более, а также крупный град и ливневые дожди.
Ранее синоптики выпустили штормовое предупреждение на 6 июня.
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