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Сборная России по футболу повторила антирекорд

Сборная России стала третьей в истории футбола командой-хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля, сообщает «Советский спорт».



Российские футболисты повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.



Отмечается, что обе сборные в итоге завоевали золотые награды мировых первенств.



В заключительном матче перед чемпионатом мира сборная России сыграла вничью с командой Турции. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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