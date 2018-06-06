Дайджест
Сборная России по футболу повторила антирекорд
6 июнь 2018 (17:26)
Сборная России стала третьей в истории футбола командой-хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля, сообщает «Советский спорт».
Российские футболисты повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.
Отмечается, что обе сборные в итоге завоевали золотые награды мировых первенств.
В заключительном матче перед чемпионатом мира сборная России сыграла вничью с командой Турции. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Российские футболисты повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.
Отмечается, что обе сборные в итоге завоевали золотые награды мировых первенств.
В заключительном матче перед чемпионатом мира сборная России сыграла вничью с командой Турции. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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