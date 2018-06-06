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Путина пригласили посетить с рабочим визитом КНДР

Во время визита в КНДР министра иностранных дел России Сергея Лаврова северокорейская сторона передала приглашение Владимиру Путину посетить Пхеньян, передает РИА «Новости».



Об этом со ссылкой на источники в окружении Лаврова заявил бывший депутат японского парламента Судзуки Мунэо, находящийся в Москве.



Кроме того, сообщается, что лидеру КНДР также было передано послание от Путина, в котором содержалось приглашение посетить с визитом Россию.

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