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Путина пригласили посетить с рабочим визитом КНДР

6 июнь 2018 (17:26)

Во время визита в КНДР министра иностранных дел России Сергея Лаврова северокорейская сторона передала приглашение Владимиру Путину посетить Пхеньян, передает РИА «Новости».

Об этом со ссылкой на источники в окружении Лаврова заявил бывший депутат японского парламента Судзуки Мунэо, находящийся в Москве.

Кроме того, сообщается, что лидеру КНДР также было передано послание от Путина, в котором содержалось приглашение посетить с визитом Россию.

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