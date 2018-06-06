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Членство Венесуэлы в ОАГ временно приостановлено

Генеральная ассамблея стран Организации американских государств (ОАГ) приняла резолюцию по ситуации в Венесуэле, открывающую возможность для приостановки членства страны в организации, передает РИА «Новости».



«Девятнадцатью голосами «за», четырьмя «против» и при 11 воздержавшихся ассамблея ОАГ принимает резолюцию по ситуации в Венесуэле», — говорится в сообщении организации.



Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Организации американских государств (ОАГ) приостановить членство Венесуэлы.

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