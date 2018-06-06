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Россиян предупредили о сибирской язве в Уганде
6 июнь 2018 (17:25)
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в африканской Уганде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 25 мая сего года, с февраля по настоящее время в Уганде наблюдается вспышка сибирской язвы в четырех районах страны. На 23 мая сего года известно о 83 случаях заболевания у людей без смертельного исхода», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что вакцинация животных против сибирской язвы в Уганде не контролируется, эффективная борьба с этим заболеванием практически отсутствует.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
«Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 25 мая сего года, с февраля по настоящее время в Уганде наблюдается вспышка сибирской язвы в четырех районах страны. На 23 мая сего года известно о 83 случаях заболевания у людей без смертельного исхода», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что вакцинация животных против сибирской язвы в Уганде не контролируется, эффективная борьба с этим заболеванием практически отсутствует.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
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