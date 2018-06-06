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Самолет American Airlines сел с разбитым носом

Самолет американской авиакомпании American Airlines, перевозивший 130 пассажиров, попал в шторм и получил сильные повреждения в носовой части. Об этом сообщает Airline Ratings.



Авиалайнер совершал внутренний перелет из Сан-Антонио (штат Техас) в Финикс (штат Аризона), когда внезапно начался сильный ураган с грозой.



Очевидцы рассказали, что через полчаса после вылета борт лайнера начало трясти, за иллюминатором сверкали молнии и град бил по воздушному судну.



По словам пассажиров, по салону летали мобильные телефоны, напитки разливались между рядов, а люди доставали бумажные пакеты от укачивания.



Самолет совершил аварийную посадку в городе Эль-Пасо. Из пассажиров и экипажа никто не пострадал, однако сотрудники зафиксировали сильные повреждения обтекателя лайнера и лобового стекла. Двигатели и лопасти турбины остались целыми.

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