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Банк России создаст рэнкинг страховых компаний по качеству работы с клиентами

УрБК, Москва, 06.06.2018. Банк России планирует создать рэнкинг страховых компаний по уровню клиентоориентированности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя ЦБ РФ Сергея Швецова.



«Мы говорим о цифровизации страховой отрасли, а это значит, что каждая страховая компания становится ближе к потребителю, и потребитель будет обращать внимание на качество работы этой компании. Банк России намерен создать рэнкинг качества работы страховых компаний, чтобы потребитель мог по этому рэнкингу для себя получить информацию достаточно простую, насколько данная страховая компания оценивается как дружественная потребителю», — сказал С. Швецов на конференции Всероссийского союза страховщиков.



По его словам, это позволит клиентам выбирать страховщика не только по цене, но и по качеству услуг.



Как сообщил журналистам глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, методологию рэнкинга ЦБ подготовит в течение 2018 года. Базой для него может стать принцип «соотношение жалоб на компанию с количеством активных договоров, которые есть у компании».

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