Обратная сторона госзакупок

Свердловское УФАС России с начала 2018 года зарегистрировало 750 жалоб на организацию государственных закупок. Из них около 30% признано обоснованными. Участники торгов чаще всего жалуются на создание искусственных барьеров при организации аукционов и «непрозрачную» систему выбора подрядчиков. Больше всего обращений приходится на муниципальные компании — 58% от общего числа жалоб. Доля федеральных заказчиков составляет 13%.Начальник отдела контроля закупок Свердловского УФАС России Глеб Старков рассказал, что с начала года антимонопольное ведомство выдало 158 предписаний об устранении нарушений в сфере госзакупок. Это на 14% выше уровня I полугодия 2017 года.«С начала года мы привлекли 374 юридических лица к административной ответственности. Общая сумма выписанных штрафов составила 6 млн 874 тыс. руб., что на 101% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Это достаточно серьезная сумма. Еще три года назад мы даже за 12 месяцев не выписывали штрафы в таком размере. Сейчас нам удалось это сделать за неполное полугодие», — рассказал Глеб Старков.Самые распространенные жалобы — утверждение документации с ошибками и нарушение порядка допуска участников. Также заказчики не всегда правильно размещают информацию в единой информационной системе. 44-ФЗ и 223-ФЗ предусматривают максимальную «прозрачность» в проведении соответствующих процедур. Заказчики обязаны заносить в систему любой свой шаг, связанный с организацией закупки. На практике далеко не все соблюдают эти обязательные требования, заявил Глеб Старков.Большинство нарушений связаны с организацией питания, закупкой лекарственных препаратов и строительными работами.«Ни одна глобальная стройка не проходит мимо антимонопольного органа. Участники всегда активно жалуются на заказчиков. В среднем на один объект закупки приходится 5-6 обращений. Конечно, далеко не все из них являются обоснованными. Некоторые компании специализируются на массовой подаче жалоб, которые никак не связаны с защитой своих прав. Тем не менее мы часто фиксируем обращения, где участники вполне обоснованно жалуются на некорректное техзадание, на «непрозрачность» процедур, на проблемы с допуском к торгам. На рынке лекарственных средств также наблюдается много нарушений. Некоторые заказчики хотят получить какие-то конкретные препараты. Иногда это приводит к нарушению закона о контрактной системе», — сообщил Г. Старков.Отметим, что в мае 2018 года Свердловское отделение «Деловой России» через опросы предпринимателей провело исследование проблем в организации госзакупок. Его выводы оказались неутешительными. Свердловский бизнес считает существующую систему закупок неэффективной. В частности, предприятия пожаловались на большие издержки. Часто накладные расходы на участие в тендере, плата за обеспечение заявки и контракта и затраты на исполнение превышают стоимость самого контракта.Кроме того, существующая система госзакупок приводит к тому, что торги регулярно выигрывают компании, которые не способны качественно выполнить взятые на себя обязательства.«Хроническое неудовлетворительное состояние дорог, постоянные ремонты городских инженерных сетей, здания, построенные из дешевых огнеопасных стройматериалов, безвкусные проекты реконструкций городских пространств, некачественные ремонты школ и больниц — все это последствия демпинговых контрактов по 44-ФЗ», — говорит председатель Свердловского регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич.По мнению экспертов, низкая эффективность системы госзакупок создает условия для использования различных мошеннических схем и ухищрений. С одной стороны, ценовой демпинг часто сметает с рынка добросовестных производителей, которые не выдерживают тендеров ниже себестоимости. С другой — бизнес часто сталкивается с давлением и неадекватными требованиями заказчика.