Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на благоустройство территории Преображенского парка

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение работ по благоустройству территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Предмет тендера: выполнение работ по благоустройству территории Преображенского парка вдоль блоков 0.5-0.8 квартала № 0 в районе Академический Екатеринбурга.Начальная цена составляет 29 млн 999 тыс. 811 руб.Заявки на участие в торгах принимаются с 7 по 22 июня 2018 года. Работы необходимо закончить в сентябре 2018 года.Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн. 7125. Адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru.