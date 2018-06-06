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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на благоустройство территории Преображенского парка

6 июнь 2018 (16:14)

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение работ по благоустройству территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Предмет тендера: выполнение работ по благоустройству территории Преображенского парка вдоль блоков 0.5-0.8 квартала № 0 в районе Академический Екатеринбурга.

Начальная цена составляет 29 млн 999 тыс. 811 руб.

Заявки на участие в торгах принимаются с 7 по 22 июня 2018 года. Работы необходимо закончить в сентябре 2018 года.

Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн. 7125. Адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru.

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на благоустройство территории Преображенского паркаЗастройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на благоустройство территории Преображенского парка
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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