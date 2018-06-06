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УрФУ вновь не вошел в топ-10 лучших вузов России 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина занял 12 позицию в рейтинге лучших вузов России в 2018 году, составленном и опубликованном на официальном сайте агентством RAEX.



Лидерами рейтинга четвертый год подряд остаются МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ и НИЯУ МИФИ.



Из учебных заведений Свердловской области в сотню лучших вузов РФ вошел также Уральский государственный медицинский университет: он занял 68-е место.



«При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей», — поясняют аналитики RAEX.

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