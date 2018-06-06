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В Камышлове возбуждено уголовное дело из-за отсутствия электроплит в доме для переселенцев

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. В Камышлове возбуждено уголовное дело в связи с неисполнением муниципальных контрактов по возведению домов для переселенцев из аварийного фонда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, в августе 2016 года администрация Камышловского городского округа заключила с ООО «Строительная компания — Еврострой» 14 муниципальных контрактов на долевое строительство дома по улице Карловарская. Общая стоимость договора составила более 124 млн руб.



По условиям контракта застройщик обязан оборудовать кухни жилых помещений электроплитами либо газовыми плитами с четырьмя конфорками и духовым шкафом. В ноябре 2017 года застройщик отчитался о полном выполнении всех объемов работ. В том же месяце компания получила разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.



«Вместе с тем, в ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что застройщиком не были выполнены условия муниципального контракта в части поставки в жилые помещения электрических плит. В связи с чем прокуратура в феврале 2018 года директору ООО «Строительная компания — Еврострой» объявила предостережение о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.



В марте 2018 года выяснилось, что застройщиком не установлены 33 электрические плиты. Соответственно, условия муниципальных контрактов не исполнены.



Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

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