Новости дня
В Камышлове возбуждено уголовное дело из-за отсутствия электроплит в доме для переселенцев
6 июнь 2018 (14:41)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. В Камышлове возбуждено уголовное дело в связи с неисполнением муниципальных контрактов по возведению домов для переселенцев из аварийного фонда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, в августе 2016 года администрация Камышловского городского округа заключила с ООО «Строительная компания — Еврострой» 14 муниципальных контрактов на долевое строительство дома по улице Карловарская. Общая стоимость договора составила более 124 млн руб.
По условиям контракта застройщик обязан оборудовать кухни жилых помещений электроплитами либо газовыми плитами с четырьмя конфорками и духовым шкафом. В ноябре 2017 года застройщик отчитался о полном выполнении всех объемов работ. В том же месяце компания получила разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.
«Вместе с тем, в ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что застройщиком не были выполнены условия муниципального контракта в части поставки в жилые помещения электрических плит. В связи с чем прокуратура в феврале 2018 года директору ООО «Строительная компания — Еврострой» объявила предостережение о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.
В марте 2018 года выяснилось, что застройщиком не установлены 33 электрические плиты. Соответственно, условия муниципальных контрактов не исполнены.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
По данным надзорного ведомства, в августе 2016 года администрация Камышловского городского округа заключила с ООО «Строительная компания — Еврострой» 14 муниципальных контрактов на долевое строительство дома по улице Карловарская. Общая стоимость договора составила более 124 млн руб.
По условиям контракта застройщик обязан оборудовать кухни жилых помещений электроплитами либо газовыми плитами с четырьмя конфорками и духовым шкафом. В ноябре 2017 года застройщик отчитался о полном выполнении всех объемов работ. В том же месяце компания получила разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.
«Вместе с тем, в ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что застройщиком не были выполнены условия муниципального контракта в части поставки в жилые помещения электрических плит. В связи с чем прокуратура в феврале 2018 года директору ООО «Строительная компания — Еврострой» объявила предостережение о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.
В марте 2018 года выяснилось, что застройщиком не установлены 33 электрические плиты. Соответственно, условия муниципальных контрактов не исполнены.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Камышлове почти полгода не могут построить дома для 355 жителей из аварийного фонда
- В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в ТСЖ «Хохрякова, 75»
- Свердловская прокуратура оштрафовала «Стройкор» и «Линкор» за изменение условий муниципальных контрактов
- Строительная фирма обманом завладела 29 млн рублей из бюджета Камышлова
- В отношении главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Горноуральского ГО» возбуждено уголовное дело