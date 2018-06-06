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Две трети жителей РФ объясняют рост цен на бензин экономической политикой российских властей

УрБК, Москва, 06.06.2018. Две трети опрошенных россиян (66%) видят причину роста цен на бензин в экономической политике властей РФ. Чаще об этом заявляют граждане в возрасте от 45 до 59 лет (73%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные собственного исследования.



Внешние факторы называют причиной удорожания бензина 21% опрошенных, среди молодежи (от 18 до 24 лет) так полагает треть (35%).



Мнения по вопросу об ответственности за рост цен на бензин разделились: так, 46% граждан считают главными виновниками нефтяные компании, а 40% возлагают ответственность на правительство РФ. Владельцы автозаправочных станций занимают в этом «антирейтинге» третье место (19%).



В целом рост цен на бензин в последние несколько месяцев отмечают 84% (в том числе 64% говорят о значительном повышении). Среди автовладельцев, лично управляющих автомобилем, серьезный рост цен заметили 79%.



В связи с этим ухудшение своего материального положения предполагают 83% опрошенных: в том числе 43% респондентов говорят о существенном ухудшении положения, 40% — о незначительном. Водители настроены более пессимистично: половина (51%) из них думает, что могут возникнуть серьезные финансовые трудности.



При этом три четверти россиян (78%) прогнозируют дальнейший рост цен на топливо в 2018 году. Лишь 5% респондентов полагают, что цены будут снижаться.

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