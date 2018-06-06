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«Энергосбыт Плюс» требует банкротства МУП «Тепловодоснабжение» в Ивделе
6 июнь 2018 (13:58)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании МУП «Тепловодоснабжение» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 6 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает ОАО «Энергосбыт Плюс», сумма исковых требований составляет 56 млн 174 тыс. руб.
МУП «Тепловодоснабжение» зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности предприятия является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Компания также осуществляет техприсоединение к теплосетям.
Соответствующий документ поступил в суд 6 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает ОАО «Энергосбыт Плюс», сумма исковых требований составляет 56 млн 174 тыс. руб.
МУП «Тепловодоснабжение» зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности предприятия является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Компания также осуществляет техприсоединение к теплосетям.
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