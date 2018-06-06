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МИД Грузии разорвал дипломатические отношения с Сирией

МИД Грузии направил Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений между государствами. Об этом говорится на сайте грузинского МИД.



Отмечается, что официальный документ был передан 1 июня 2018 года в дипломатические представительства Сирии в ООН и в Египте. Генеральный секретарь ООН также получил соответствующее уведомление.



Причиной такого шага называется признание 29 мая Дамаском Абхазии и Южной Осетии и установление с республиками дипломатических отношений.



Грузия оспаривает независимость Абхазии и Южной Осетии. В конце марта МИД России призвал страну отменить закон «Об оккупированных территориях», в котором Россия объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию. В грузинском документе республики фигурируют как Абхазская Автономная Республика и Цхинвальский регион.

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