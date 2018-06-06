Дайджест

НАСА ведет переговоры с потенциальными инвесторами МКС

НАСА ведет переговоры с компаниями, которые заинтересованы в финансировании и управлении МКС (Международной космической станции). Об этом сообщил The Washington Post глава американского космического агентства Джим Бриденстайн.



«Есть заинтересованные лица, которые могли бы заняться коммерческим управлением Международной космической станции. Я говорил со многими крупными корпорациями, которые заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом через консорциум», — заявил администратор.



Бриденстайн не назвал компании, проявляющие интерес к коммерческому использованию станции. Глава НАСА признал, что имеются сложности, касающиеся коммерциализации МКС. Ее работа регулируется соглашениями с другими странами, отмечает газета.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: