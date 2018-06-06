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Иран возобновляет свою ядерную программу

Тегеран уведомил Международное агентство по атомной энергии о том, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али АкбарСалехи, передает ТАСС.



«Вчера мы направили в МАГАТЭ письмо, в котором говорится о начале работ в контексте ядерной программы. Сегодня его получили в Агентстве. Так что с сегодняшнего дня мы приступаем к практическим шагам», — пояснил он, добавив, что 6 июня Иран рассчитывает объявить об открытии центра по производству новых центрифуг в городе Натанз.



4 июня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал министерству, отвечающему за атомную энергетику, подготовиться к увеличению мощностей по обогащению урана. Он заявил, что страна не может одновременно «находиться под санкциями, отказаться от своей ядерной программы и соблюдать ограничения», наложенные соглашением с шестеркой международных посредников.

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