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В результате извержения вулкана в Гватемале пропали 200 человек

Число пропавших без вести после извержения вулкана Фуэго в Гватемале составило почти 200 человек. Об этом сообщил глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий страны Серхио Кабаньяс, передает РИА Новости.



В свою очередь, Национальный институт судебных наук Гватемалы сообщил о найденных 75 телах погибших, из них опознаны пока останки только 23 человек. Canal Antigua сообщает, что неопознанные останки семерых детей будут доставлены в США для проведения генетической экспертизы.



Власти предупреждают о вероятном повторном извержении исполина, жителям ближайших к вулкану деревень рекомендовано покинуть зону стихийного бедствия.

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