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Прокуратура проверит нижнетагильскую УК «Управление» из-за падения козырька дома на прохожего

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку в связи с сообщением о падении фрагмента козырька дома на прохожего.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент, по предварительным данным, произошел вечером 5 июня 2018 года на улице Газетной.



«Со слов очевидцев, порывом ветра от козырька пятиэтажного дома оторвало фрагмент карниза, который упал на проходящего мимо молодого человека. Пострадавшего увезли на скорой медицинской помощи в городскую больницу», — говорится в сообщении.



На данный момент установлено, что обслуживанием дома, от которого отвалился карниз, занимается управляющая компания ООО «Управление». Надзорное ведомство намерено дать оценку «по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации». В частности, планируется установить сроки проведения капремонта в доме.



Кроме того, устанавливается тяжесть нанесенного вреда здоровью пострадавшего.

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