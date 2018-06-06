Новости дня
Прокуратура проверит нижнетагильскую УК «Управление» из-за падения козырька дома на прохожего
6 июнь 2018 (13:19)
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку в связи с сообщением о падении фрагмента козырька дома на прохожего.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент, по предварительным данным, произошел вечером 5 июня 2018 года на улице Газетной.
«Со слов очевидцев, порывом ветра от козырька пятиэтажного дома оторвало фрагмент карниза, который упал на проходящего мимо молодого человека. Пострадавшего увезли на скорой медицинской помощи в городскую больницу», — говорится в сообщении.
На данный момент установлено, что обслуживанием дома, от которого отвалился карниз, занимается управляющая компания ООО «Управление». Надзорное ведомство намерено дать оценку «по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации». В частности, планируется установить сроки проведения капремонта в доме.
Кроме того, устанавливается тяжесть нанесенного вреда здоровью пострадавшего.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент, по предварительным данным, произошел вечером 5 июня 2018 года на улице Газетной.
«Со слов очевидцев, порывом ветра от козырька пятиэтажного дома оторвало фрагмент карниза, который упал на проходящего мимо молодого человека. Пострадавшего увезли на скорой медицинской помощи в городскую больницу», — говорится в сообщении.
На данный момент установлено, что обслуживанием дома, от которого отвалился карниз, занимается управляющая компания ООО «Управление». Надзорное ведомство намерено дать оценку «по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации». В частности, планируется установить сроки проведения капремонта в доме.
Кроме того, устанавливается тяжесть нанесенного вреда здоровью пострадавшего.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в жилом доме в Екатеринбурге
- Прокуратура проводит проверку по факту обрушения стены многоквартирного дома в Ирбите
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены жилого дома в Екатеринбурге
- Прокуратура Кировского района Екатеринбурга: Одной из причин травмирования человека упавшей наледью на улице Советской стало бездействие ЗАО «УЖК «Урал-СТ»
- По факту падения глыбы льда с жилого дома на Советской, 10, находящегося в управлении УК «Урал-СТ», начата прокурорская проверка