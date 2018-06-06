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С начала года автовладельцы Свердловской области оформили более 250 тыс. договоров е-ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. За неполные пять месяцев 2018 года в УрФО было оформлено 499 тыс. 470 полисов е-ОСАГО, тогда как за весь прошлый год — 565 тыс. 202. В 2016 году было оформлено 17 тыс. 231 электронный полис, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



С начала 2018 года в УрФО также продолжается устойчивый ежемесячный рост количества заключенных договоров е-ОСАГО: в январе — 73 тыс. 461, в феврале — 85 тыс. 776, в марте — 110 тыс. 520, в апреле — 139 тыс. 485.



Первое место в УрФО и третье в России по количеству заключенных с начала года договоров обязательного страхования автогражданской ответственности в электронном виде занимает Свердловская область. С начала года в регионе оформлено 251 тыс. 337 полисов е-ОСАГО. Следом идут ХМАО-Югра (79 тыс. 221), Тюменская (69 тыс. 365), Курганская (53 тыс. 296) области, ЯНАО (26 тыс. 486) и Челябинская область (19 тыс. 765).



«Рост количества выданных полисов е-ОСАГО свидетельствует о том, что автовладельцы оценили удобство этого вида страхования. В целом доступность автогражданки в последнее время растет, об этом можно судить и по количеству обращений в Банк России. За 2017 год количество жалоб на доступность ОСАГО сократилось на 68%», — отметила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.



Напомним, на страховом рынке система электронного ОСАГО начала действовать в 2015 году, в 2017 году стала обязательной для всех страховых компаний.

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